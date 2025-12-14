Пять человек готовили теракт на рождественском рынке в Германии

Ранее вступил в силу приговор чемпионке Украины за подготовку теракта под Воронежем. Юлии Лемещенко дали 19 лет колонии за госизмену и покушение на теракт. Осуждённая украинский агент с позывным Луфи признала вину. Лемещенко, уроженка Старого Оскола Белгородской области, в 2014 году перебралась в Харьков с супругом. Спортивные успехи пришли к ней в 2021 году с победой на украинском первенстве по пауэрлифтингу, а в 2024 году она вновь обосновалась в России.