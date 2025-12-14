Атака БПЛА привела к пожару на нефтебазе в российском городе

В Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе после падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале региональной администрации, на месте инцидента работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципалитета.
В качестве меры предосторожности проводится эвакуация жителей из домов, прилегающих к объекту, а для временного размещения людей развёрнут пункт временного размещения в местной гостинице. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над девятью регионами России.
