Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Афипском на Кубани упали части БПЛА, пострадавших нет

В Краснодарском крае фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае в поселке Афипском Северского района упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в двух разных местах, сообщает оперативный штаб Кубани. В обоих случаях люди не пострадали.

«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — отмечается в тексте сообщения.

На месте происшествия работают оперативные и специализированные службы для оценки ситуации и предотвращения возможных последствий.

В последнее время боевики ВСУ всё чаще совершают атаки на мирное население России. Накануне в Саратове после ночного удара украинских беспилотников погибли два человека. По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате атаки пострадали также несколько квартир в жилом доме. Информации о других пострадавших пока не поступало.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше