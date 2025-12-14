В поселке Афипском на Кубани упали части БПЛА, пострадавших нет

В Краснодарском крае в поселке Афипском Северского района упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в двух разных местах, сообщает оперативный штаб Кубани. В обоих случаях люди не пострадали.
«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — отмечается в тексте сообщения.
На месте происшествия работают оперативные и специализированные службы для оценки ситуации и предотвращения возможных последствий.
В последнее время боевики ВСУ всё чаще совершают атаки на мирное население России. Накануне в Саратове после ночного удара украинских беспилотников погибли два человека. По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате атаки пострадали также несколько квартир в жилом доме. Информации о других пострадавших пока не поступало.