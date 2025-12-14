AP: двое погибли в стрельбе в Брауновском университете

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Стрельба, открытая на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд), унесла жизни как минимум двух человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.