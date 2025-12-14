Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: двое погибли в стрельбе в Брауновском университете

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Стрельба, открытая на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд), унесла жизни как минимум двух человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его сведениям, еще несколько человек были ранены.

Ранее полиция Провиденса сообщала, что в результате инцидента есть пострадавшие.