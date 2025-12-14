В Северском районе Кубани обломки БПЛА упали по двум адресам

«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — говорится в сообщении.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные и специальные службы.
