Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум 2 человека погибли во время стрельбы в Брауновском университете

В Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Стрельба в Брауновском университете. Видео © X / L.A.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения на территории Брауновского университета. Ведётся активное расследование произошедшего», — написала полиция в соцсети X. Руководство Брауновского университета попросило находящихся на территории учебного заведения оставаться на своих местах.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан».

«Меня проинформировали о стрельбе в Брауновском университете», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.

Ранее в Татарстане на судебного пристава из Актанышского района завели уголовное дело после стрельбы в рабочем кабинете. Предварительно, летом мужчина угрожал коллеге травматическим пистолетом. В результате стрельбы никто не пострадал, но пристава уволили.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше