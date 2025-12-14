Погибли двое: Трамп отреагировал на стрельбу в Брауновском университете

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в Брауновском университете в американском городе Провиденс (штат Род-Айленд).
Он рассказал, что на месте находятся агенты Федерального бюро расследований.
«Меня проинформировали о стрельбе в Брауновском университете в Род-Айленде. ФБР на месте», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В этом же посте он заявил, что подозреваемый задержан, но чуть позже опроверг эти сведения.
«Полиция скорректировала своё предыдущее сообщение: подозреваемый не был задержан», — отметил Трамп.
Власти города заявили, что ФБР по-прежнему ведёт поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете. Кроме того, стало известно о двух погибших и восьми пострадавших. Мэр города Провиденс Бретт Смайл заявил, что они находятся в критическом состоянии.
«Я могу подтвердить, что два человека погибли сегодня во второй половине дня, ещё восемь человек находятся в критическом состоянии», — сказал Смайли, говоря о погибших, комментарий прозвучал в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что накануне в учебном заведении началась сессия. По данным журналистов, в здании Barus & Engineering в момент стрельбы было много студентов и преподавателей.