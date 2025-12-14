Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения ИГ в Пальмире

ТУНИС, 14 декабря. /ТАСС/. США задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на сирийско-американский патруль в Пальмире. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Источник: Reuters

«Американские самолеты сбросили осветительные бомбы в небе над городом», — передает телеканал.

Ранее агентство SANA сообщило, что вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории. Нападавший был убит на месте. Как сообщил Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты, несколько человек получили ранения.

Движение по трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск было временно остановлено в связи с инцидентом. Американские вертолеты прибыли на место происшествия для эвакуации пострадавших на военную базу США и западной коалиции в районе города Эт-Танф (250 км от Дамаска).

США с начала года активно сокращают свой военный контингент в Сирии. Основные американские силы сосредоточены в контролируемых курдами регионах северо-восточной Сирии и на юге, близ границы с Ираком и Иорданией. США продолжают координировать с сирийскими силами безопасности операции против остающихся на территории арабской республики ячеек террористической группировки ИГ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше