Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения ИГ в Пальмире

Ранее агентство SANA сообщило, что вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории. Нападавший был убит на месте. Как сообщил Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты, несколько человек получили ранения.