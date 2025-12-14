Двое убитых и скрывшийся преступник. Что известно о стрельбе в Брауновском университете

О судьбе злоумышленника поступает противоречивая информация.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Жертвы
- Неизвестный устроил стрельбу в университете вечером 13 декабря, сообщил телеканал ABC.
- В полиции Провиденса заявили, что из-за инцидента пострадали несколько человек.
- Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что двое погибли. Мэр города Бретт Смайли подтвердил эту информацию, уточнив, что восемь человек находятся в критическом состоянии.
Преступник
- Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что стрелявшего задержали, однако позже опроверг эту информацию.
- В ФБР отметили, что поиски злоумышленника продолжаются.
