В аэропорту Пулково скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов

«В санкт-петербургском аэропорту Пулково скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения на обслуживание воздушных судов скорректированы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В санкт-петербургском аэропорту Пулково скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.