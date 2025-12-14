Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения на обслуживание воздушных судов скорректированы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«В санкт-петербургском аэропорту Пулково скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.