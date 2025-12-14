В Москве из-за возгорания электрокабеля из жилого дома эвакуировали 40 человек

Ранее в Ижевске произошёл пожар, в результате которого полностью сгорели два каркасных дома на одном участке. Причиной возгорания стал инфракрасный тёплый пол, который хозяева установили для обогрева на стене мансардного этажа. Обогреватель работал некоторое время, затем его выключили. Позже хозяин с улицы заметил дым из-под кровли. Когда на мансарде открыли дверь, уже горел диван, стоящий у стены. К счастью, никто не пострадал.