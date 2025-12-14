Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нападение на военных США в Сирии произошло во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Источник: AP 2024

«Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ*», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрелявший заглянул в окно помещения, где проходила встреча, и открыл огонь по военным из пулемета. Американские и сирийские силы открыли ответный огонь, после чего сирийцам пришлось преследовать нападавшего, который в итоге был ими ликвидирован.

По данным газеты, нападение произошло в районе, который действующие власти Сирии не контролируют.

Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ и США

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше