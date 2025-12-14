СМИ сообщили подробности атаки на военных США в Сирии

«Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ*», — говорится в публикации.
Отмечается, что стрелявший заглянул в окно помещения, где проходила встреча, и открыл огонь по военным из пулемета. Американские и сирийские силы открыли ответный огонь, после чего сирийцам пришлось преследовать нападавшего, который в итоге был ими ликвидирован.
По данным газеты, нападение произошло в районе, который действующие власти Сирии не контролируют.
Ранее Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ и США