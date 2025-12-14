Ричмонд
Обломки БПЛА ВСУ повредили несколько домов в Северском районе Кубани

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домовладений. Как сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона, пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — уточнили в ведомстве.

Ещё в четырёх домах выбило окна, в одном — повреждена хозпостройка. По трём адресам обнаружили обломки дронов. Дополнительно зафиксирован обрыв линии электропередачи.

Атака беспилотников также была совершена на территорию Волгоградской области. Подразделения противовоздушной обороны отражают угрозу. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

