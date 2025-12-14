Обломки беспилотников повредили пять домов в Краснодарском крае

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, в пяти домах выбиты окна. На одном из огородов в Афипском начался пожар. В поселке также оборваны линии электропередачи. Обломки БПЛА упали еще на трех участках, на одном из них повреждена хозпостройка.
Ранее власти Краснодарского края объявили об угрозе атаки БПЛА в регионе. Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили работу.
