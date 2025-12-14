Один погиб, трое пострадали: четыре ДТП произошло за сутки в Хабаровском крае

13 декабря сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб, а трое получили травмы различной степени тяжести. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Из всех происшествий три связаны с наездами на пешеходов, один человек погиб, два получили травмы. Также зарегистрировано одно столкновение автомобилей.
«В ходе проверки было выявлено 367 нарушений ПДД, в том числе 17 случаев вождения в состоянии опьянения. Шестеро водителей управляли транспортными средствами в Хабаровске в нетрезвом виде», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Кроме того, 20 водителей не пропустили пешеходов на пешеходных переходах, 16 из которых также зарегистрированы в Хабаровске.
Также зафиксировано 20 нарушений правил перехода дороги пешеходами, восемь из которых в Хабаровске.