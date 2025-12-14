Прокуратура Владивостока взыскала более 750 тысяч рублей с «дроппера»

Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав ответчика вернуть не только перечисленную сумму, но и проценты за пользование чужими средствами. Это уже не первый случай в регионе, когда с посредников, помогавших мошенникам, взыскивают средства в пользу потерпевших.