Прокуратура Владивостока взыскала более 750 тысяч рублей с «дроппера»

Прокуратура Ленинского района Владивостока добилась через суд взыскания 750 тысяч рублей с местного жителя, предоставившего свою банковскую карту для мошеннических операций.
Исковое требование было подано после того, как в январе 2025 года жительница города перевела 590 тысяч рублей на счёт этого «дроппера», поверив обещаниям аферистов.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав ответчика вернуть не только перечисленную сумму, но и проценты за пользование чужими средствами. Это уже не первый случай в регионе, когда с посредников, помогавших мошенникам, взыскивают средства в пользу потерпевших.
Правоохранители напоминают, что предоставление своей карты или реквизитов третьим лицам для сомнительных операций не только влечёт финансовые риски, но и может привести к уголовной ответственности. Граждан призывают игнорировать предложения «лёгкого заработка» через обналичивание или перевод чужих средств.