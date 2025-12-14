Ричмонд
Mash: Обломки БПЛА повредили шесть частных домов в Афипском Краснодарского края

Обломки беспилотников ВСУ повредили шесть частных домов в поселке Афипском Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

— Местные жители слышали минимум 20 взрывов. В шести зданиях обломки дрона выбили окна. На одном из участков части БПЛА загорелись в огороде, еще на одном — хозяйственная постройка. Огонь потушили, — говорится в публикации.

В оперштабе региона сообщили, что обрушились ЛЭП. В половине поселка перебои с электричеством.

Атака продолжается третий час — работают силы противовоздушной обороны, добавили в Telegram-канале.

Этой же ночью в городе Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют, уточнил он.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Волгоградской области. По предварительным данным, на территории региона работают силы противовоздушной обороны, написал Telegram-канал Shot.

Около 10 взрывов прозвучало в небе над Смоленском. В одном из районов города виден пожар. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.

