Mash: Обломки БПЛА повредили шесть частных домов в Афипском Краснодарского края

Обломки беспилотников ВСУ повредили шесть частных домов в поселке Афипском Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
— Местные жители слышали минимум 20 взрывов. В шести зданиях обломки дрона выбили окна. На одном из участков части БПЛА загорелись в огороде, еще на одном — хозяйственная постройка. Огонь потушили, — говорится в публикации.
В оперштабе региона сообщили, что обрушились ЛЭП. В половине поселка перебои с электричеством.
Атака продолжается третий час — работают силы противовоздушной обороны, добавили в Telegram-канале.
Этой же ночью в городе Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют, уточнил он.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Волгоградской области. По предварительным данным, на территории региона работают силы противовоздушной обороны, написал Telegram-канал Shot.
Около 10 взрывов прозвучало в небе над Смоленском. В одном из районов города виден пожар. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.