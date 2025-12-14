Административное здание сгорело в Хабаровске

В Хабаровске произошёл пожар в административном здании на улице Лазо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около 9 часов вечера 13 декабря. Огонь вспыхнул в кирпичном здании с несколькими арендаторами. По предварительной информации, очаг возгорания находился в помещении котельной, где установлен отопительный котёл — затем пламя распространилось на спортзал на втором этаже и вышло на кровлю. В момент возгорания людей внутри не было.
В течение двух часов пожарным удалось остановить распространение огня на площади около 240 квадратных метров. Ещё через 15 минут ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор конструкций продолжались до поздней ночи.
Всего на тушение ушло 4 часа. Работы вели 35 пожарных и 10 единиц техники. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.