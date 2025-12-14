Административное здание сгорело в Хабаровске

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около 9 часов вечера 13 декабря. Огонь вспыхнул в кирпичном здании с несколькими арендаторами. По предварительной информации, очаг возгорания находился в помещении котельной, где установлен отопительный котёл — затем пламя распространилось на спортзал на втором этаже и вышло на кровлю. В момент возгорания людей внутри не было.