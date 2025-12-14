Сорванная ветром крыша убила мужчину в Дагестане

Мужчина погиб, провалившись в техническое помещение глубиной около двух метров на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское» в Москве. Трагедия произошла 8 декабря около 11:50 рядом с колбасным цехом. На место происшествия быстро выехали бригады спасателей и скорой медпомощи, но к моменту прибытия представителей экстренных служб пострадавший уже умер.