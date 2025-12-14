Сорванная ветром крыша убила мужчину в Дагестане

Из-за шквалистого ветра вечером в субботу, 13 декабря, сорвало крышу двухэтажного здания в Дагестане, в результате погиб один человек. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла в Каспийске. Крышу снесло у двухэтажного здания на Каспийском шоссе. Дом принадлежит строительной фирме.
Уточняется, что ликвидацией последствий произошедшего занимались 20 человек и шесть единиц спецтехники.
Сильный ветер 12 декабря повалил сразу два дерева в Москве, одно из них — новогодняя елка на Тверском бульваре. Об инцидентах рассказали журналисты и очевидцы происшествий. На Автозаводской улице на юге столицы сук упал на прохожую женщину. Ей потребовалась госпитализация.
Мужчина погиб, провалившись в техническое помещение глубиной около двух метров на территории мясоперерабатывающего завода «Коломенское» в Москве. Трагедия произошла 8 декабря около 11:50 рядом с колбасным цехом. На место происшествия быстро выехали бригады спасателей и скорой медпомощи, но к моменту прибытия представителей экстренных служб пострадавший уже умер.