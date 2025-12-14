WSJ: на военных США в Сирии напали во время встречи с представителем МВД

По словам источника, нападавший заглянул в окно помещения, где проходила встреча. Он открыл огонь по военнослужащим из пулемёта. После этого военные США и САР открыли ответный огонь, сирийские силы преследовали стрелявшего. В итоге он был ликвидирован.