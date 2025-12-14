Ричмонд
WSJ: на военных США в Сирии напали во время встречи с представителем МВД

Террорист заглянул в окно и открыл огонь из пулемёта. WSJ узнала, что атака произошла в ходе встречи подполковника США с представителем МВД Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Нападение на американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике произошло во время встречи подполковника из США с представителем МВД Сирии, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание из Соединённых Штатов ссылается на информацию, полученную от американского чиновника.

«Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГ*», — говорится в сообщении.

По словам источника, нападавший заглянул в окно помещения, где проходила встреча. Он открыл огонь по военнослужащим из пулемёта. После этого военные США и САР открыли ответный огонь, сирийские силы преследовали стрелявшего. В итоге он был ликвидирован.

В материале сказано, что нападение произошло в районе, который действующие власти Сирийской Арабской Республики не контролируют.

Напомним, в Пентагоне заявили, что группировка ИГ напала на сирийско-американский патруль в Пальмире. Погибли двое американских военнослужащих и один гражданский — переводчик из США. Ещё три человека получили ранения. В Сирии заявили, что погиб один сирийский военный.

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что напавший на американских военнослужащих боевик ИГ был ликвидирован силами партнёров. Президент США Дональд Трамп пригрозил «очень серьёзными» ответными действиями в отношении ИГ.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты задействовали боевую авиацию с использованием осветительных бомб после нападения на американских военных в Сирийской Арабской Республике.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

