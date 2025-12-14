Водитель Nissan без прав насмерть сбил пешехода под Хабаровском

В Хабаровском районе пешеход погиб в результате наезда автомобиля на тёмной трассе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.
Смертельная авария произошла 13 декабря в 18:38 на 6-м километре автодороги Обход села Краснореченского — село Казакевичево. Автомобиль Nissan Laurel двигался со стороны Краснореченского в направлении Ильинки и сбил мужчину, находившегося на проезжей части справа по ходу движения.
От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. Его личность пока не установлена. По данным очевидцев, мужчина до наезда находился на дороге в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Освещение на этом участке отсутствует.
Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Установлено, что ранее водитель был лишён права управления, срок наказания истёк, однако экзамен на знание ПДД он сдать не успел. Теперь ему может грозить уголовная ответственность.
На месте работали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.