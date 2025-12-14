Появились новые подробности нападения на американский патруль в Сирии

Ранее стало известно, что в субботней атаке в районе Пальмиры погибли двое военнослужащих США и гражданский переводчик, ещё трое американцев пострадали.
По данным сирийского МВД, нападение совершил член запрещённой террористической группировки, также в ходе столкновения погиб один сирийский военный.
Ранее сообщалось, что США использовали осветительные бомбы в Пальмире после нападения боевиков.
