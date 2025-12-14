Ричмонд
Появились новые подробности нападения на американский патруль в Сирии

В результате нападения на американских военных в Сирии ранения получили трое сирийских силовиков.

В результате нападения на американских военных в Сирии ранения получили трое сирийских силовиков. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, инцидент привёл к травмам среди местных сил безопасности.

Ранее стало известно, что в субботней атаке в районе Пальмиры погибли двое военнослужащих США и гражданский переводчик, ещё трое американцев пострадали.

По данным сирийского МВД, нападение совершил член запрещённой террористической группировки, также в ходе столкновения погиб один сирийский военный.

Ранее сообщалось, что США использовали осветительные бомбы в Пальмире после нападения боевиков.

