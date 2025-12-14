31-летний водитель погиб на трассе «Сибирь» в Тулунском районе

Тулунский район, 13 декабря — Трагедия произошла около 11 часов утра 13 декабря на 1477 м километре трассы Р 255 «Сибирь». Об этом сообщают в Госавтоинспекции Иркутской области.
31 летний водитель легкового автомобиля Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Hyundai HD78.
Как выяснили полицейские, большегруз в этот момент ремонтировали.
Удар оказался смертельным: водитель Nissan скончался на месте происшествия — еще до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится всесторонняя проверка: правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Госавтоинспекторы обращаются к водителям с важным напоминанием: строго соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасный скоростной режим — особенно в зимний период, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах, учитывайте условия видимости и состояние дорожного покрытия.