31-летний водитель погиб на трассе «Сибирь» в Тулунском районе

Госавтоинспекторы обращаются к водителям с важным напоминанием: строго соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасный скоростной режим — особенно в зимний период, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах, учитывайте условия видимости и состояние дорожного покрытия.