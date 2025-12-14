Ричмонд
Губернатор Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области уничтожены БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 14 декабря, ликвидировали беспилотники ВСУ в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

— В небе Ленинградской областью силами ПВО были уничтожены украинские дроны. Отбой воздушной опасности, — написал он в Telegram-канале.

Других подробностей глава региона не привел.

В эту же ночь обломки беспилотников ВСУ повредили шесть частных домов в поселке Афипском Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом написал Telegram-канал Mash. В оперштабе региона сообщили, что обрушились ЛЭП. В половине поселка перебои с электричеством.

В городе Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют, уточнил он.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Волгоградской области. По предварительным данным, на территории региона работают силы противовоздушной обороны, написал Telegram-канал Shot.

