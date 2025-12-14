Умер глава Реутова Филипп Науменко: в начале декабря он попал в страшное ДТП

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко скончался после тяжёлой автоаварии на федеральной трассе М-7 «Восток» в Нижегородской области, при которой получил серьёзные травмы и впал в кому. О его смерти сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
«Ушёл из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель», — написал Брынцалов в Telegram-канале. Он также выразил соболезнования всем, кто знал и любил Филиппа Анатольевича.
Как известно, авария произошла 7 декабря. Науменко был пассажиром китайского электромобиля VOYAH, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Водители получили лёгкие травмы, но сам Науменко оказался в тяжёлом состоянии. Его доставили сначала в центральную районную больницу Нижегородской области, затем в московский Институт Склифосовского, где он впал в кому.
По информации от SHOT, глава подмосковного Реутова и его 28-летний водитель не были пристёгнуты ремнями безопасности. Если водитель окажется виновным в ДТП со смертельным исходом, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Филиппу Науменко должно было исполниться 40 лет 28 декабря 2025 года. Родился он в Москве в 1985 году, с детства увлекался футболом. Окончил Московский энергетический институт и юридический факультет РАНХиГСа. После учёбы работал советником в Московской областной думе, затем стал первым зампредседателя Союза садоводов Балашихи.
В 2014 году он впервые прошёл в совет депутатов Балашихи, где возглавил комитет по торговле, бытовым услугам и предпринимательской деятельности. Через три года стал заместителем главы администрации города, занимался внутренней политикой, связями со СМИ, экономическим развитием, промышленностью, наукой, предпринимательством и сельским хозяйством.
Ранее KP.RU сообщал о другом крупном ДТП в Нижегородской области, где столкнулись два пассажирских автобуса. Тогда в больницу доставили 14 человек с лёгкими и средними травмами, среди них был один ребёнок. Всего в автобусах в момент аварии находилось 106 пассажиров.