Умер глава Реутова Филипп Науменко: в начале декабря он попал в страшное ДТП

Как известно, авария произошла 7 декабря. Науменко был пассажиром китайского электромобиля VOYAH, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Водители получили лёгкие травмы, но сам Науменко оказался в тяжёлом состоянии. Его доставили сначала в центральную районную больницу Нижегородской области, затем в московский Институт Склифосовского, где он впал в кому.