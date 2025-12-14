На нефтебазе в Урюпинске Волгоградской области ночью 14 декабря произошло возгорание после террористической атаки беспилотников, запущенных киевским режимом. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — рассказал глава региона.
Бочаров отметил, что в результате пожара на нефтебазе в Урюпинске никто не пострадал. Однако для обеспечения безопасности было решено временно эвакуировать жителей домов, расположенных рядом с нефтебазой. Их разместили в пунктах временного размещения, которые оперативно организовали в здании МУП «Урюпинская гостиница».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем ПВО в этом регионе. Он подчеркнул, что российские войска успешно уничтожили два воздушных объекта над морской акваторией в районе мыса Херсонес и Фиолента, призвав жителей сохранять спокойствие.
Кроме того, Минобороны России заявило, что за последние три часа силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника над российскими регионами. Российские военные зафиксировали поражение 41 БПЛА над Крымом, 24 — в Брянской области, 7 — в Смоленской, по 6 — в Белгородской и Курской областях, 5 — в Орловской, 3 — в Тульской, и по одному в Калужской и Липецкой областях.
Как известно, боевики ВСУ всё чаще нападают на мирное население России. Накануне в Саратове после ночной атаки украинских БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, пострадали также несколько квартир в жилом доме.
Издание Financial Times недавно сообщало, что президент США Дональд Трамп хочет добиться урегулирования конфликта на Украине до католического Рождества. Киевскому главарю Владимиру Зеленскому дано на ответ всего «несколько дней». Известно, что он уже передал Вашингтону свой «исправленный» вариант.