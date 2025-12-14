Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили украинские беспилотники в небе Ленинградской области

В воздушном пространстве Ленинградской области средствами противовоздушной обороны уничтожены беспилотные летательные аппараты. Угроза воздушного нападения ликвидирована. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«В небе Ленинградской области силами ПВО уничтожены БПЛА. Отбой воздушной опасности», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительной информации, пострадавших нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

