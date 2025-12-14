Увеличилось число пострадавших при стрельбе в американском университете

В результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) погибли не менее двух человек, а число пострадавших возросло до девяти. Об этом сообщил мэр города Бретт Смайли на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Fox News.
Все жертвы являются студентами университета. По словам Смайли, девятый пострадавший получил неопасные для жизни ранения.
Подозреваемый в совершении нападения до сих пор не задержан, и поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что в кампусе Брауновского университета произошла стрельба.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.