Увеличилось число пострадавших при стрельбе в американском университете

В результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) погибли не менее двух человек, а число пострадавших возросло до девяти. Об этом сообщил мэр города Бретт Смайли на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Fox News.