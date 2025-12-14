Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Увеличилось число пострадавших при стрельбе в американском университете

В результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) погибли не менее двух человек, а число пострадавших возросло до девяти.

В результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) погибли не менее двух человек, а число пострадавших возросло до девяти. Об этом сообщил мэр города Бретт Смайли на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Fox News.

Все жертвы являются студентами университета. По словам Смайли, девятый пострадавший получил неопасные для жизни ранения.

Подозреваемый в совершении нападения до сих пор не задержан, и поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в кампусе Брауновского университета произошла стрельба.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.