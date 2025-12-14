Ричмонд
«МК»: Японку, искавшую президента РФ у Кремля, увезли в психиатрическую больницу

В центре столицы около стен Кремля была госпитализирована гражданка Японии. У 38-летней женщины медики и полиция выявили признаки острого психического расстройства. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщило издание «МК», ссылаясь на источники.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 декабря, на улице Ильинка. Иностранка обратилась к полицейским с заявлением, что пришла к президенту. Во время общения с ними женщина демонстрировала признаки навязчивых бредовых идей. Также у нее была отмечена мания преследования.

После оценки состояния и для оказания необходимой медпомощи японку доставили в специализированное лечебное учреждение. Конкретное медицинское заведение, куда направили пациентку, не уточняется.

Представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверяется информация о том, как и когда гражданка Японии прибыла в РФ и была ли она одна в момент инцидента. Состояние госпитализированной оценивается врачами, сказано в статье.

В октябре во Франции осудили психически больную женщину, которая три месяца скрывала останки соседа. Об этом сообщило издание La Provence.