«МК»: Японку, искавшую президента РФ у Кремля, увезли в психиатрическую больницу

Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 декабря, на улице Ильинка. Иностранка обратилась к полицейским с заявлением, что пришла к президенту. Во время общения с ними женщина демонстрировала признаки навязчивых бредовых идей. Также у нее была отмечена мания преследования.