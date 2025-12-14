Злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете, ликвидировали

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан». Напомним, в субботу в Брауновском университете в Провиденсе произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения.