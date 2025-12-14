Собянин: Пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Силами противовоздушной обороны ликвидирован беспилотник, который летел на столицу. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны России уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал он в своем блоге в MAX.
В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 14 декабря ликвидировали беспилотники ВСУ в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Других подробностей он не привел.
В эту же ночь обломки беспилотников ВСУ повредили шесть частных домов в поселке Афипском Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом написал Telegram-канал Mash. В оперштабе региона сообщили, что обрушились ЛЭП. В половине поселка перебои с электричеством.