ФБР и Секретная служба США окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

К расследованию стрельбы в Брауновском университете в штате Род-Айленд подключились ФБР и Секретная служба США. Как сообщили главы ведомств Кэш Патель и Шон Карран, их сотрудники находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, ещё девять человек пострадали. Карран отдал распоряжение местному отделению Секретной службы предоставить поддержку в расследовании.

На данный момент известно, что полиция ликвидировала злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли. Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Биография Кэша Пателя
Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
