ФБР и Секретная служба США окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, ещё девять человек пострадали. Карран отдал распоряжение местному отделению Секретной службы предоставить поддержку в расследовании.
На данный момент известно, что полиция ликвидировала злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли. Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.