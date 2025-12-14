ФБР и Секретная служба США окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде

На данный момент известно, что полиция ликвидировала злоумышленника, устроившего стрельбу в Брауновском университете. Личность и мотивы нападавшего пока не раскрыли. Кампус закрыли. Студентам запретили перемещаться по зданиям и прилегающей территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об инциденте.