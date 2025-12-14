Россияне сбежали с «райского» острова на Мальдивах из-за ужасных условий

Выяснилось, что Анна брала с каждого по 90 долларов, хотя реальная цена номера — от 50 до 90 долларов за всю комнату. Часть группы сбежала. Организатор угрожала полицией и запретом на выезд. Туристы переехали на соседний остров — там оказалось чисто и спокойно.