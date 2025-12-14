Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брауновском университете подтвердили, что при стрельбе погибли студенты

Число пострадаших при стрельбе в Брауновском университете возросло до девяти.

Источник: Аргументы и факты

Погибшие при стрельбе в Брауновском университете, который расположен в американском городе Провиденс, были студентами, сообщила президент учебного заведения Кристина Паксон, пишет РИА Новости.

«Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице», — сообщила Кристина Паксон в ходе пресс-конференции.

При этом мэр Провиденса Бретт Смайли уточнил, что появилась информация о девятом пострадавшем при стрельбе. Он не получил угрожающих жизни ранений.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших при стрельбе в Брауновском университете. ФБР ведет поиски стрелявшего или стрелявших.