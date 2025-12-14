В Брауновском университете подтвердили, что при стрельбе погибли студенты

Погибшие при стрельбе в Брауновском университете, который расположен в американском городе Провиденс, были студентами, сообщила президент учебного заведения Кристина Паксон, пишет РИА Новости.
«Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице», — сообщила Кристина Паксон в ходе пресс-конференции.
При этом мэр Провиденса Бретт Смайли уточнил, что появилась информация о девятом пострадавшем при стрельбе. Он не получил угрожающих жизни ранений.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших при стрельбе в Брауновском университете. ФБР ведет поиски стрелявшего или стрелявших.