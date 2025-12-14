Жертвами стрельбы в Брауновском университете стали его студенты

Напомним, ранее в местной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях сообщили о ликвидации злоумышленника. В результате стрельбы, произошедшей на территории Брауновского университета (штат Род-Айленд), погибли не менее двух человек, ещё девять получили ранения. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого задержали. Однако позже республиканец уточнил, что полиция «скорректировала свое предыдущее заявление, и подозреваемый не был задержан».