Минобороны: 235 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России

За ночь над регионами России силы ПВО сбили 235 украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
— Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 35, Республикой Крым — 32 и Краснодарским краем — 22. Также беспилотники сбили над Тульской областью — 15, Калужской — 13, Курской — семь, Рязанской и Ростовской областями — по четыре, Белгородской областью — три.
Кроме того, по два БПЛА уничтожили над Ленинградской областью, по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее в городе Урюпинске из-за падения обломков украинского дрона произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют, уточнил он.
Около 10 взрывов прозвучало в небе над Смоленском. В одном из районов города был виден пожар. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работали по беспилотникам ВСУ.