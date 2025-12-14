Суд заочно приговорил экс-совладельца «Траста» Фетисова к восьми годам колонии

Суд начал рассматривать уголовное дело о выводе средств из банка «Траст» в отношении Николая Фетисова и еще одного экс-совладельца Сергея Беляева в феврале 2024 года. До этого уже были осуждены бывшие председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков, а также еще один экс-совладелец банка Илья Юров.