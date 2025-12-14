Ричмонд
Полиция показала кадры с подозреваемым в стрельбе в университете Брауна

Полиция опубликовала видео с подозреваемым, устроившим стрельбу в Брауновском университете. Подозреваемый, ранее описанный как «человек в черном», пока не задержан.

Источник: Аргументы и факты

Полиция обнародовала видеозапись с предполагаемым участником стрельбы в Брауновском университете.

Ранее правоохранительные органы охарактеризовали возможного злоумышленника как «человека в черном». Именно такой человек зафиксирован на опубликованных кадрах. Подозреваемый по-прежнему остается на свободе.

На другой видеозаписи запечатлены напуганные студенты, которых, по предварительным данным, выводят из здания университета.

Согласно предварительной информации, стрельба произошла в здании Научной библиотеки Брауновского университета, которое насчитывает 14 этажей.