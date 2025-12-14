Полиция показала кадры с подозреваемым в стрельбе в университете Брауна

Полиция обнародовала видеозапись с предполагаемым участником стрельбы в Брауновском университете.
Ранее правоохранительные органы охарактеризовали возможного злоумышленника как «человека в черном». Именно такой человек зафиксирован на опубликованных кадрах. Подозреваемый по-прежнему остается на свободе.
На другой видеозаписи запечатлены напуганные студенты, которых, по предварительным данным, выводят из здания университета.
Согласно предварительной информации, стрельба произошла в здании Научной библиотеки Брауновского университета, которое насчитывает 14 этажей.