За ночь расчёты ПВО уничтожили 235 украинских дронов над регионами России

Наибольшее количество дронов — 35 — сбили над Брянской областью. 32 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 22 — над территорией Краснодарского края. 15 беспилотников уничтожили над Тульской областью, 13 — над Калужской областью, семь — над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Рязанской и Ростовской областями, по одному — над Смоленской, Псковской и Новгородской областями, а также над территорией Московского региона. Ещё три БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Ленинградской областью.