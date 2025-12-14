Два жилых массива Казани из-за аварии остались без электричества

Оперативные службы быстро отреагировали на происшествие. По информации администрации Советского района, на место незамедлительно выехала бригада восточной РЭС. Специалисты сообщили, что в течение 30 минут планируют выполнить первые пробные включения, а полностью восстановить подачу электроэнергии рассчитывают за час.