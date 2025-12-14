Ричмонд
Два жилых массива Казани из-за аварии остались без электричества

ЧП случилось вечером 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 декабря в Казани в двух жилых массивах — «Нагорный» и «Аки» — произошло аварийное отключение электроэнергии.

Оперативные службы быстро отреагировали на происшествие. По информации администрации Советского района, на место незамедлительно выехала бригада восточной РЭС. Специалисты сообщили, что в течение 30 минут планируют выполнить первые пробные включения, а полностью восстановить подачу электроэнергии рассчитывают за час.

Работы завершились успешно: электроснабжение в обоих жилых массивах было восстановлено около 21:00.