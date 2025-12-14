DN: актера из «Криминального чтива» Питера Грина могли убить члены банды

Актера Питера Грина, известного по роли в фильме «Криминальное чтиво», могли убить участники преступной группировки, сообщает издание Daily News.
По данным газеты, артиста обнаружили мертвым в его квартире в Нью-Йорке. На двери помещения находилась написанная от руки записка с текстом: «Я все еще вестсайдский парень», которую издание расценило как возможную отсылку к ирландско-американской преступной группировке, действовавшей в 1970—1980-х годах.
При этом иных признаков насильственного характера смерти выявлено не было. Знакомые Грина утверждают, что он находился в хорошей физической форме и регулярно передвигался по Нью-Йорку на велосипеде. Как отмечается, единственной проблемой со здоровьем актера была доброкачественная опухоль в легких, которую планировалось удалить в ближайшее время.
Питер Грин родился 8 октября 1965 года в городе Монтклэре в штате Нью-Джерси. Он также известен работой в фильмах «Чистый, бритый» (1993), «В осаде 2: темная территория» (1995), «Бриллиантовый полицейский» (1999) и «Тренировочный день» (2001).