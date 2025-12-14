CNN: в аэропорту США произошел пожар после экстренной посадки самолета

Вылетевший из международного аэропорта Вашингтон-Даллес самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя, передает CNN.
Лайнер направлялся в Токио. Во время взлета у него отказал двигатель. Тогда экипаж решил совершить посадку. Проблемы с двигателем вызвали возгорание кустарника около взлетно-посадочной полосы.
«Пожар был потушен, самолет вернулся в аэропорт, благополучно приземлившись около 13:30», — сообщила представитель Управления аэропортов Вашингтона Эмили Макги.
По данным телеканала, среди 275 пассажиров и 15 членов экипажа никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Шанхае из-за возгорания литиевой батареи в ручной клади.