CNN: в аэропорту США произошел пожар после экстренной посадки самолета

Среди 290 человек на борту самолета, который совершил экстренную посадку в США из-за отказа двигателя, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Вылетевший из международного аэропорта Вашингтон-Даллес самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя, передает CNN.

Лайнер направлялся в Токио. Во время взлета у него отказал двигатель. Тогда экипаж решил совершить посадку. Проблемы с двигателем вызвали возгорание кустарника около взлетно-посадочной полосы.

«Пожар был потушен, самолет вернулся в аэропорт, благополучно приземлившись около 13:30», — сообщила представитель Управления аэропортов Вашингтона Эмили Макги.

По данным телеканала, среди 275 пассажиров и 15 членов экипажа никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Шанхае из-за возгорания литиевой батареи в ручной клади.