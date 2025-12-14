Массированная атака 200 дронов и пожар на НПЗ: карта ударов беспилотников на 14 декабря

Более 200 дронов попытались атаковать Россию.
В ночь на 14 декабря ВСУ атаковали территорию России 235 беспилотниками. Больше всего аппаратов было сбито над территорией Республики Крым. В Волгоградской области из-за атаки противника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, на место прибыли спецслужбы, проводится эвакуация жителей ближайших домов. Карта ударов ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сводка от Минобороны по ночным атакам ВСУ.
С 20:00 до 23:00 по московскому времени российские системы ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА Украины. По данным Минобороны, больше всего беспилотников ликвидировали над территорией Республики Крым — 41 аппарат. Также дроны были сбиты над Брянской — 24 аппарата, Смоленской — семь, Белгородской и Курской — по шесть БПЛА, Орловской — пять, Тульской — три, Калужской и Липецкой областями — по одному дрону соответственно.
С 23:00 по 7:00 по московскому времени ликвидировали еще 141 БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — 35 аппаратов. Дроны были сбиты также над Республикой Крым — 32 БПЛА, Краснодарским краем — 22, Тульской — 15, Калужской — 13, Курской областями — семь, по четыре над Рязанской и Ростовской областями, три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ленинградской области, по одному БПЛА над Смоленской, Псковской, Новгородской, Московской областями.
В каких регионах объявляли беспилотную опасность.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о введении в регионе опасности БПЛА. Он попросил жителей следить за сообщениями официальных властей.
Также режим опасности был введен в Ярославской, Пензенской, Ленинградской, Ивановской областях, Республиках Северная Осетия — Алания и Дагестан. В некоторых регионах ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Так, в Кабардино-Балкарии, как сообщил глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале, местами возможно замедление работы мобильного интернета. Он также напомнил о правилах безопасности при атаке беспилотников.
«Беспилотную опасность» объявляли в более чем пяти областях РФ.
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» был объявлен для нескольких округов Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале. По его словам, угроза действует для Краснинского, Становлянского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского муниципальных округов и Лев-Толстовского муниципального района.
Угроза атаки БПЛА была объявлена и в нескольких районах Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев в соцсетях предупредил об угрозе непосредственных ударов дронов жителей Россошанского, Лискинского, Острогожского районов. Он попросил местных жителей соблюдать меры безопасности.
Оперштаб Курской области сообщил о введении угрозы ракетной опасности. Она распространялась на Кореневский и Суджанский районы.
Последствия ударов по регионам.
В Донецке из-за БПЛА пострадал частный сектор.
В результате атаки ВСУ в Куйбышевском районе Донецка повреждены дома частного сектора. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Кулемзин в своем telegram-канале со ссылкой на данные Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.
В Ленинградской области уничтожили украинские БПЛА.
Над Ленинградской областью уничтожены несколько беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале, в регионе отменили угрозу воздушной атаки.
В Севастополе отразили атаку дронов.
По данным главы Севастополя Михаила Развожаева системы ПВО сбили над акваторией Черного моря в районе мыса Херсонес и Фиолента два беспилотника ВСУ. В своих соцсетях он попросил жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. По предварительной информации, гражданские объекты в городе не пострадали.
В Крыму отработали системы ПВО.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем telegram-канале предупредил о работе систем ПВО. Он также напомнил о правилах поведения при атаке БПЛА.
При ударе ВСУ по Запорожской области пострадало авто скорой помощи.
В Пологовском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки повреждения получил автомобиль скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
В Запорожской области из-за дронов ВСУ поврежден автомобиль скорой помощи (архивное фото).
Над Смоленской областью сбит почти десяток БПЛА.
Силы ПВО сбили в Смоленской области восемь украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Василий Анохин в своем telegram-канале, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Он попросил жителей сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности.
Обломки БПЛА в Краснодарском крае повредили несколько частных домов.
Обломки дронов, по данным представителей оперативного штаба региона, упали по нескольким адресам в поселке Афипском Северского района. Пострадавших в результате атаки нет. На местах работают оперативные службы.
По их данным, в пяти домах выбило окна. На одном из мест падения началось возгорание, пламя оперативно потушили. Еще по трем адресам обнаружены обломки — пострадала одна хозяйственная постройка и линии электропередач.
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелось НПЗ.
В результате падения обломков украинских беспилотников в Урюпинске началось возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его слова передает администрация региона в своем telegram-канале. Уточняется, что на месте работают экстренные службы. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют. В МУП «Урюпинская гостиница» развернут пункт временного размещения. О пострадавших не сообщается.
Над Тульской областью сбили несколько БПЛА.
По словам главы Тульской области Дмитрия Миляева, ПВО сбили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ.
В нескольких районах Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников. БПЛА были замечены в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет.
Уничтожен беспилотник, летевший на Москву.
Системы ПВО ликвидировали дрон, следовавший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на место падения обломков выехали специалисты.
В ряде аэропортов были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов.
Какие аэропорты временно закрыли на фоне атак.
План «Ковер» был введен в авиагаванях Грозного, Пскова, Краснодара, Геленджика, Калуги, Иваново, Ярославля, Пулково. Об ограничениях сообщил представитель ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Позже он уточнил, что прием и выпуск воздушных судов в Пулково скорректировали: они осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Ближе к утру ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя полчаса ихсняли.