Массированная атака 200 дронов и пожар на НПЗ: карта ударов беспилотников на 14 декабря

С 23:00 по 7:00 по московскому времени ликвидировали еще 141 БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — 35 аппаратов. Дроны были сбиты также над Республикой Крым — 32 БПЛА, Краснодарским краем — 22, Тульской — 15, Калужской — 13, Курской областями — семь, по четыре над Рязанской и Ростовской областями, три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ленинградской области, по одному БПЛА над Смоленской, Псковской, Новгородской, Московской областями.