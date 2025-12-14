Насильно мобилизованный в ВСУ священник умер во время военных учений

Насильно мобилизованный в ряды ВСУ католический священник Орест Черный умер во время военных учений, пишет «Другая Украина».
По данным издания, инцидент произошел в Черновицкой области через некоторое время после мобилизации священнослужителя в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Оресту Черному было 47 лет.
«Как сообщает приход, где он ранее служил, официальные причины смерти пока не названы. Однако в церковной среде указывают, что, несмотря на духовный сан, священник был призван на службу», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК мобилизовали церковного старосту в Черниговской области.