Насильно мобилизованный в ВСУ священник умер во время военных учений

В Черновицкой области Украины умер насильно мобилизованный священник.

Источник: Аргументы и факты

Насильно мобилизованный в ряды ВСУ католический священник Орест Черный умер во время военных учений, пишет «Другая Украина».

По данным издания, инцидент произошел в Черновицкой области через некоторое время после мобилизации священнослужителя в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Оресту Черному было 47 лет.

«Как сообщает приход, где он ранее служил, официальные причины смерти пока не названы. Однако в церковной среде указывают, что, несмотря на духовный сан, священник был призван на службу», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК мобилизовали церковного старосту в Черниговской области.