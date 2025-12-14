Ричмонд
Правоохранители задержали известного лидера преступной группировки по кличке «Грязь»

Vaib.uz (Узбекистан. 14 декабря). Сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из Службы государственной безопасности провели успешную операцию по задержанию известного преступного авторитета — лидера криминальной группировки, известного под кличкой «Грязь».

Источник: РИА "Новости"

32-летний мужчина находился в розыске на протяжении двух лет и всё это время скрывался от правосудия на территории Турции. Оперативным службам удалось установить его местонахождение, после чего он был задержан и 5 декабря экстрадирован в Узбекистан. В настоящее время он передан следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.

По данным следствия, этот человек был объявлен в розыск УВД Яшнабадского района в 2023 году. Ему инкриминируются особо тяжкие преступления, предусмотренные частью 2 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия), частью 4 статьи 164 (разбой), частью 3 статьи 165 (вымогательство), частью 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и частью 1 статьи 242 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса.

В ближайшее время мужчине предстоит дать показания по инкриминируемым эпизодам, а суду — вынести справедливое решение по делу о деятельности одной из опасных преступных группировок.