Правоохранители задержали известного лидера преступной группировки по кличке «Грязь»

32-летний мужчина находился в розыске на протяжении двух лет и всё это время скрывался от правосудия на территории Турции. Оперативным службам удалось установить его местонахождение, после чего он был задержан и 5 декабря экстрадирован в Узбекистан. В настоящее время он передан следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.