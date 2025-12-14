Ричмонд
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом в селе Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении уточняется, что мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Октябрьскую больницу.

«После оказания помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи — “Газета.Ru”) транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 в Белгороде», — отметил глава региона.

Он добавил, что в атакованном частном доме после детонации дрона произошел пожар. На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли сотрудники МЧС РФ, они работают под прикрытием бойцов отряда «БАРС-Белгород».

13 декабря украинский БПЛА нанес удар по автомобилю скорой помощи в Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, инцидент произошел в Пологовском муниципальном округе. В результате атаки транспортное средство получило повреждения, никто из людей не пострадал.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
