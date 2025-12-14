Белгородскую область атаковали украинские беспилотники

По данным губернатора, взрыв произошел на территории частного домостроения. У пострадавшего диагностировали множественные осколочные ранения и тяжелую минно-взрывную травму нижних конечностей. Врачи Октябрьской больницы оказали ему первичную помощь, после чего было принято решение о переводе в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения и наблюдения профильных специалистов.