Белгородскую область атаковали украинские беспилотники

За ночь над Белгородской областью уничтожено 3 украинских дрона.
Дрон Вооруженных сил Украины 14 декабря атаковал частный жилой дом в селе Ясные Зори Белгородского округа. Ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую больницу. После оказания помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В результате детонации дрона произошло возгорание дома. Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов “БАРС-Белгород” занимаются тушением пожара», — написал глава региона.
По данным губернатора, взрыв произошел на территории частного домостроения. У пострадавшего диагностировали множественные осколочные ранения и тяжелую минно-взрывную травму нижних конечностей. Врачи Октябрьской больницы оказали ему первичную помощь, после чего было принято решение о переводе в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения и наблюдения профильных специалистов.