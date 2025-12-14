Свердловчанка по невнимательности отправила двух крох в больницу. Видео

В Краснотурьинске (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть с детьми и не заметила мчащую иномарку. В результате водитель авто наехал на двух крох, которые находились в снегокате. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.