Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанка по невнимательности отправила двух крох в больницу. Видео

В Краснотурьинске (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть с детьми и не заметила мчащую иномарку. В результате водитель авто наехал на двух крох, которые находились в снегокате. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Малыши ехали на снегокате.

В Краснотурьинске (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть с детьми и не заметила мчащую иномарку. В результате водитель авто наехал на двух крох, которые находились в снегокате. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«31-летний водитель автомобиля Mazda, имеющий стаж вождения 9 лет, совершил наезд на снегокат. В результате происшествия несовершеннолетние получили телесные повреждения и были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

По словам женщины, она не заметила приближающуюся машину. Водитель в момент аварии был трезв. На его счету уже 28 штрафов за нарушение ПДД.