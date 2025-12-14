Свердловчанка по невнимательности отправила двух крох в больницу. Видео

Малыши ехали на снегокате.
В Краснотурьинске (Свердловская область) женщина вышла на проезжую часть с детьми и не заметила мчащую иномарку. В результате водитель авто наехал на двух крох, которые находились в снегокате. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«31-летний водитель автомобиля Mazda, имеющий стаж вождения 9 лет, совершил наезд на снегокат. В результате происшествия несовершеннолетние получили телесные повреждения и были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.
По словам женщины, она не заметила приближающуюся машину. Водитель в момент аварии был трезв. На его счету уже 28 штрафов за нарушение ПДД.