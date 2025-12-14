Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Уссурийске

Пожилой мужчина погиб в результате пожара в частном жилом доме в Уссурийске, сообщили в прокуратуре Приморского края.
Тело 74-летнего жильца было обнаружено пожарными на первом этаже здания во время тушения огня. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки и установление причин и обстоятельств происшествия.
По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на момент прибытия первых пожарных огонь охватил крышу и второй этаж дома. Спасателям потребовалось время, чтобы локализовать и ликвидировать открытое горение.
Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Несмотря на оперативные действия огнеборцев, спасти жизнь пожилого мужчины, находившегося внутри дома, не удалось.
