Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Уссурийске

В Уссурийске в результате пожара в частном жилом доме погиб 74-летний мужчина. Прокуратура Приморского края проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Пожилой мужчина погиб в результате пожара в частном жилом доме в Уссурийске, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Тело 74-летнего жильца было обнаружено пожарными на первом этаже здания во время тушения огня. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки и установление причин и обстоятельств происшествия.

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на момент прибытия первых пожарных огонь охватил крышу и второй этаж дома. Спасателям потребовалось время, чтобы локализовать и ликвидировать открытое горение.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Несмотря на оперативные действия огнеборцев, спасти жизнь пожилого мужчины, находившегося внутри дома, не удалось.

Ранее в Тверской области двое малолетних детей погибли в результате пожара.