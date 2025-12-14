Президент Владимир Путин пересмотрел внешнюю политику в Центральной Азии.
Украина, подзуживаемая Европой, продолжает оттягивать урегулирование конфликта с Россией. Заявляя о готовности к «энергетическому нейтралитету», Зеленский тут же посылает на российские регионы рой дронов, целью которых как раз и должны были стать объекты энергетики. Прекращать воевать в Киеве явно не хотят. Им бы пример взять с другой бывшей советской республики.
Русофобия на Украине — явление далеко не новое, и родилось оно далеко не после развала Советского Союза. Просто после крушения СССР украинцы стали более доступны для антироссийской пропаганды, более податливы. Да, мы где-то не доглядели, не доработали, не дожали. И этим тут же воспользовался Запад, нашедший самое слабое звено на постсоветском пространстве.
Президент РФ Владимир Путин лично прилетел в Ашхабад, чтобы поздравить туркменский народ с национальным праздником.
Попытки разрушить многолетние связи России с ее ближайшими соседями были и в других бывших советских республиках. «Цветные революции» (или их попытки) пережили почти все. Кроме Туркменистана. В Ашхабаде на днях как раз побывал президент Владимир Путин. Поводом послужило празднование 30-летия постоянного нейтралитета страны.
После развала СССР расшатать ситуацию в республике не позволил первый президент, глава всех туркмен мира (туркменбаши) Сапармурат Ниязов. Именно при нем в 1995 году Туркмения заявила о своем нейтральном статусе. Республика выбрала собственный путь. Да, пришлось закрыться, Туркменистан называют страной с авторитарным режимом и развитым культом личности.
Идеальные дороги и абсолютная чистота на улицах — отличительная черта Ашхабада.
В самой республике, конечно, думают иначе, но в любом случае это — выбор туркменов. В конечном счете, он оказался оправданным — в отличие от других центрально-азиатских республик, Туркмению не «трясло». Население страны растет: если в начале 2023 года было чуть больше 7 млн человек, сейчас — более 7,6 миллиона.
Страна старается развиваться, а не тратить деньги и человеческие жизни на войны, на создание виртуальных и реальных врагов.
Памятник туркменбаши Сапармурату Ниязову один из самых заметных в Ашхабаде.
Сухие цифры: ВВП Туркмении вырос в 2024 году на 6,3% и составил 62,3 млрд долларов. А объем инвестиций увеличился на 9,1%. По сути, страна хоть и считается самой закрытой в Центральной Азии, на деле она открыта для инвестиций, и Россия, Китай, Турция, Италия и ОАЭ этой возможностью пользуются. Что сразу бросается в глаза в Ашхабаде — перфекционизм во всем.
Везде в Ашхабаде фото действующего президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Прямые, широкие, идеально асфальтированные дороги. Не менее идеальная чистота на улицах — такое вообще редко встретишь где-либо. Архитектура — не вызывающая и не вычурная. Признаться, в первый приезд было странно и даже тоскливо смотреть на белые дома, белые машины, белые постаменты и… золотые памятники. Но при более близком знакомстве с Ашхабадом, восприятие меняется — есть в этой кристальной белизне своя изюминка.
Кстати, золотые памятники, как рассказали местные волонтеры, — знак особого уважения людям, чьи имена увековечены в этих монументах. Например, туркменбаши Сапармурат Ниязов.
Вот на фоне такой спокойной, размеренной мирной жизни добрый, гостеприимный туркменский народ, гордящийся своей историей, конечно, даже не думает ни о каких войнах, конфронтации, военных блоках. Туркмены самодостаточны и нейтральны. Это важно и для них, и… для России, которая уважает туркменов за их позицию и которая придает отношениям с Туркменистаном стратегическое значение.
В Ашхабаде — белые дома и, конечно, белые машины (цветные их владельцам пришлось в свое время перекрашивать).
Ситуация с Украиной, очевидно, заставила российские власти пересмотреть свою политику в Центральной Азии, к которой приковано внимание США, Великобритании, Франции, Турции, Китая, в целом. Этой осенью президент Путин побывал с визитами в Таджикистане и Кыргызстане, лидер Казахстана прилетал с визитом в Москву. Иначе говоря, плотный и предметный диалог идет со всеми странами региона (про Узбекистан тоже, конечно, никто не забыл — контакты у лидеров постоянны).
Безусловно, это показатель того, что во внешней политике России Центральная Азия стала одним из приоритетов, — ситуацию, когда братский народ, ближайший сосед оказался под влиянием Запада, был оторван от нас, мы пережили. Хватит. Слишком серьезные последствия ошибок из прошлого.
Мы не раз разговаривали об этом с экспертами. И не могу не согласиться с политологом Дмитрием Нечаевым, который считает, что для России главное, чтобы Туркменистан и дальше сохранял нейтральный статус, хотя в современном мире это довольно сложно. Тем более что, повторюсь, в Центральной Азии слишком много интересантов, в том числе желающих «взорвать» регион изнутри и разорвать связь республик с Россией. Цель Путин — не позволить геополитическим конкурентам оказывать негативное давление соседей. И российский президент достигает ее не давлением, а дипломатией.
Зимой восточный базар, может быть, не такой богатый, как летом.
Вот и на прошедшем в Ашхабаде форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Путин подержал итоговую декларацию, в которой, по словам российского лидера, отражена «твердая приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в уставе ООН: миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию».
В том, что только в таком ключе — «в духе дружбы и добрососедства» — можно и нужно выстраивать отношения в многополярном мире, убеждены и в России, и в Туркменистане. А еще — в Казахстане, Кыргызстане, Иране, Ираке, Мьянме и других государствах, лидеры которые тоже присоединились к форуму, на котором говорили не о войне, а о мире. Жаль, что многие страны (прежде всего, те, что считают себя более развитыми и влиятельными) не следуют такой логике.