Путин представил альтернативу воюющей Украине

Мы не раз разговаривали об этом с экспертами. И не могу не согласиться с политологом Дмитрием Нечаевым, который считает, что для России главное, чтобы Туркменистан и дальше сохранял нейтральный статус, хотя в современном мире это довольно сложно. Тем более что, повторюсь, в Центральной Азии слишком много интересантов, в том числе желающих «взорвать» регион изнутри и разорвать связь республик с Россией. Цель Путин — не позволить геополитическим конкурентам оказывать негативное давление соседей. И российский президент достигает ее не давлением, а дипломатией.